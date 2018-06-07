В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской от спуска к реке Самара до Комсомольской; ул. Комсомольской – от Молодогвардейской до дома номер 74 по Комсомольской.
«Подготовлена временная схема ограничения движения транспорта в указанный период. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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