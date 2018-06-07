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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение 

7 июня 2018, 11:19
Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал интервью с актером Михаилом Ефремовым. Естественно, разговор не мог не зайти об инциденте, который произошел во время гастролей в Самаре. Актер рассказал обо всем в подробностях.

По словам актера, главную роль в произошедшем сыграло плохое 
6 июня 2018, 11:51
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

В Самаре 6 мая в связи со вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» с ряда маршрутов частично снимут автобусы. Напомним, в рамках 37 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Всего в перевозках задействуют 87 трамваев 
4 мая 2018, 05:27
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
3 мая 2018, 04:28
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