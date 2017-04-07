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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото
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24 марта 2017, 02:00
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Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей
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22 марта 2017, 03:21
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В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах
В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
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21 марта 2017, 03:27
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Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе
Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? …
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17 марта 2017, 10:21
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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта
В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.
«Осталось заменить …
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6 марта 2017, 11:53
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Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе
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9 января 2017, 03:52
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Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины
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24 декабря 2016, 05:38
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Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной
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13 декабря 2016, 05:47
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Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста
Жители Самары обратились с открытым письмом к властям города с просьбой убрать «лежачий полицейский», которым заделали трещину на проезжей части Южного моста. По словам автомобилистов, теперь они столкнулись с проблемой стояния в многочасовых пробках. Неровность, появившаяся в результате ремонта стыка …
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12 декабря 2016, 03:12