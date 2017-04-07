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Бункер S

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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

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Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? 
17 марта 2017, 10:21
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.

«Осталось заменить 

6 марта 2017, 11:53
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который 

9 января 2017, 03:52
Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины

Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины

Как пишет в «Фейсбук» журналист ТЕРРЫ Леонид Кошман, на «Южном мосту в Самаре образовалась адская пробка. Рабочие обрабатывают трещину, которую недавно обнаружили автомобилисты. Зачем в субботу – непонятно».
 
Напомним, капремонт Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре проведут в 
24 декабря 2016, 05:38
Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из регионального бюджета. Конкурс на определение подрядчика будет проведен в начале года, работы стартуют с наступлением дорожного сезона, по предварительным прогнозам - в апреле.
Напомним, 

13 декабря 2016, 05:47
Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста

Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста

Жители Самары обратились с открытым письмом к властям города с просьбой убрать «лежачий полицейский», которым заделали трещину на проезжей части Южного моста. По словам автомобилистов, теперь они столкнулись с проблемой стояния в многочасовых пробках. Неровность, появившаяся в результате ремонта стыка 

12 декабря 2016, 03:12
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