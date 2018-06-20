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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».

В том, что предстоящая игра будет жаркой, 

20 июня 2018, 10:02
Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
19 июня 2018, 06:23
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Завод ракетных двигателей планирует построить S7 Space в Самаре

Завод ракетных двигателей планирует построить S7 Space в Самаре

В Самаре компания S7 Space планирует построить завод по производству ракетных двигателей НК-33. Компания хочет выкупить 36 построенных еще при СССР ракетных двигателей НК-33 и НК-43 и всю документацию и оснастку, сохранившуюся от советской программы, сообщают «Ведомости» со ссылкой 
19 июня 2018, 01:39
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы 

18 июня 2018, 10:58
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