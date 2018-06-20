В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. На сцене выступят «Волжские казаки» и Волжский народный хор, а также инструментальное «Бадабум шоу». В 16 часов на гигантском экране, установленном на площади, начнется трансляция матча сборных Австралии и Дании – игра состоится на местном стадионе «Самара Арена». По окончании матча, в 17:55, на сцену фанфеста выйдет группа «Крэйзи Джамп». В 19 часов начнется показ матча команд Франции и Перу в Екатеринбурге. В 20:55 – концерт хэдлайнера дня, швейцарской рок-группы Gotthard. В 22 часа - трансляция третьего матча: сборные Аргентины и Хорватии сыграют в Нижнем Новгороде. После игры на площади Куйбышева состоится диджей-сет.
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