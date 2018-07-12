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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
С 2019 года стадион

С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области

С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
12 июля 2018, 02:19
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал во время ЧМ-2018 в России. Он исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. 
 
"Мы просим всех следить за подданным Англии Дугласом Мортоном. В последний раз его видели в Самаре, 
11 июля 2018, 12:38
Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

К работникам железной дороги в Самаре обратился болельщик из Колумбии. Мужчина добрался на матч ЧМ-2018 в областную столицу на поезде из Сызрани, где остановились многие его соотечественники. Фанат случайно забыл свой рюкзак с вещами в электричке «Сызрань — Самара». Информацию 

10 июля 2018, 01:46
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
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