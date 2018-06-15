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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Посетители Фестиваля болельщиков в Самаре смогут оставлять свои вещи в камерах хранения. Их установят по периметру площади Куйбышева, на которой и развернется мероприятие. Как сообщают организаторы, всего будет доступно более 200 ячеек. Камеры хранения появятся в следующих точках:

Gate 1 – 

6 июня 2018, 10:33
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
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