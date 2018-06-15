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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
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7 июня 2018, 09:39
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Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре
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6 июня 2018, 10:33
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37