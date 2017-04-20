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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев
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19 апреля 2017, 03:39
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Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева
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12 апреля 2017, 06:17
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Военные и ОМОН проверяют самарское метро
Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.
Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни …
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11 апреля 2017, 11:42
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Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн
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10 апреля 2017, 05:22
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В центре Самары перекроют дороги
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7 апреля 2017, 05:15
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Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре
В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в …
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5 апреля 2017, 04:07
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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года
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3 марта 2017, 12:59
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Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей
В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название …
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7 ноября 2016, 05:12
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Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото
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21 октября 2016, 04:04
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Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта
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21 октября 2016, 10:17
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В Самаре на Самарской 57 человек тушили пожар в квартире
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30 апреля 2016, 11:25