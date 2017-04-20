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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

19 апреля 2017, 03:39
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.

Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни 

11 апреля 2017, 11:42
Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»

Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»

В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.

На Ново-Садовой появится котлован 
11 апреля 2017, 04:34
У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

В Самаре в ближайшие дни горнопроходческий щит массой 300 тонн и длинной свыше 30 метров у станции метро «Алабинская» начнут постепенно разбирать и извлекать на поверхность. На этом отрезке грунтовые работы завершены. Извлечено около 20 тысяч кубометров грунта.
Перегон от 

10 апреля 2017, 05:22
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в 
5 апреля 2017, 04:07
Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

4 апреля 2017, 11:53
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13
Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

В полноценном режиме станция метро «Алабинская» заработает не ранее 2020 года. По данным регионального минстроя, к августу 2017 года планируется завершить основные работы, после чего начнется восстановление дорожного покрытия по улице Ново-Садовой – на участке от Полевой до Первомайской. В 
3 марта 2017, 12:59
Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название 

7 ноября 2016, 05:12
Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото

Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото

Появилась официальная информация об утреннем пожаре в центре Самары. В 6 часов 6 минут в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Самарской в Ленинском районе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К месту ЧП направили 17 
21 октября 2016, 04:04
Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта

Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта

В социальных сетях очевидцы сообщили о пожаре в центре Самары. По предварительной информации, перекрыто движение транспорта по улице Самарской - на участке от Красноармейской до улицы Льва Толстого.

«Пожар в доме на пересечении ул.Самарской и ул. Льва Толстого. Движение 
21 октября 2016, 10:17
В Самаре на Самарской 57 человек тушили пожар в квартире

В Самаре на Самарской 57 человек тушили пожар в квартире

Сегодня, 30 апреля, в 5.21 утра в одном из домов по улице Самарской загорелась комната в квартире, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Пламя охватило помещение площадью 10 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение в составе 57 человек 
30 апреля 2016, 11:25
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