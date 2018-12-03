ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и вязаная шапка темного цвета.
Напомним, нападения на тольяттинок произошли на прошлой неделе. Первой жертвой неизвестного стала 20-летняя девушка. Она шла вечером, 30 ноября по Рябиновому бульвару. В этот момент неустановленный преступник ударил ее ножом. При этом, он не предъявлял никаких требований и ничего не похитил. Потерпевшую отправили в реанимацию. 1 декабря маньяк с ножом напал на 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Сейчас на поиск злоумышленника ориентированы все сотрудники тольяттинской полиции. Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45.
|
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
|
21 ноября 2018, 02:34
|
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
|
12 ноября 2018, 12:42
|
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета.
|
9 ноября 2018, 11:30
|
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области
|
8 ноября 2018, 11:18
|
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
|
28 сентября 2018, 03:42
|
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал
Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП …
|
28 сентября 2018, 01:51
|
Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти
|
20 августа 2018, 09:54
|
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
|
13 августа 2018, 01:51
|
В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих, есть раненые
|
24 июля 2017, 03:50
|
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы
Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть …
|
12 апреля 2017, 11:22
|
В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет
Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней …
|
29 марта 2017, 05:41
|
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах
Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
|
27 марта 2017, 03:21