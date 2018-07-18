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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге
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16 июля 2018, 12:33
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Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области
30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.
Как сообщает ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., …
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3 июля 2018, 10:07
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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой
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21 мая 2018, 01:16