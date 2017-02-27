Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.

Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой …