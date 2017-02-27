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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
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27 февраля 2017, 02:34
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В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
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27 февраля 2017, 12:22
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона
Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
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16 февраля 2017, 09:24
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Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом
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6 февраля 2017, 01:55
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Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре
В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет …
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30 января 2017, 09:57
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»
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29 января 2017, 03:28
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В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую
В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские …
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26 декабря 2016, 10:29
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Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре
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22 ноября 2016, 06:05
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Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти
Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.
Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой …
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25 октября 2016, 01:28
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СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей
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14 октября 2016, 02:37