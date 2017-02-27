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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

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В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

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Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре

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«Затопило все вокруг, домой пролезала 
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Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой 

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СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей

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14 октября 2016, 02:37
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