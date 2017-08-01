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Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»
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1 августа 2017, 06:12
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В Самаре начался бум тройняшек
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1 августа 2017, 05:06
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Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото
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1 августа 2017, 01:27
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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы
Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. …
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11 июля 2017, 10:28
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Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?
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5 июля 2017, 05:42
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В Самаре потрескалась улица Ленинградская
Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.
«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на …
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29 июня 2017, 01:30
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Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»
В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.
Предполагается, что над созданием сквера …
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23 июня 2017, 10:41
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К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал
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9 января 2017, 01:21
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Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской
Стало известно, как в перспективе будет выглядеть самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить. Новое будет рассчитано на пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
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8 декабря 2016, 12:39
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Площадь Славы в Самаре подорожала
В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.
Согласно техзаданию, исполнителю нужно …
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25 ноября 2016, 03:54
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Участники "Тавриды" разработают проект благоустройства одного из районов Самары
В рамках Всероссийского молодёжного форума "Таврида", который сейчас проходит в Крыму на Бакальской косе, участники смены "Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры" со всей страны поборются за право представить проект благоустройства одного из районов столицы 63 региона. Голосовать за предложенные проекты …
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11 июля 2016, 06:46