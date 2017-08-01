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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью он работал на износ, в день, когда малышам исполнилось 5 месяцев мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
В Самаре выбирают место под кремль

В Самаре выбирают место под кремль

«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем 
1 августа 2017, 09:52
Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. 

11 июля 2017, 10:28
Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?

Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?

25 млрд рублей выделено из федерального бюджета для благоустройства дворов, парков и площадей в городах по всей России. Самарская область получила почти миллиард. На что в первую очередь пойдут эти средства?
5 июля 2017, 05:42
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.

Предполагается, что над созданием сквера 

23 июня 2017, 10:41
К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

В Самаре выбрали концепцию нового речного вокзала. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной. Губернатор Николай Меркушкин поручил закончить работы к маю 2018 года. Право на разработку проекта по результатам конкурса получила компания «Волгатрансстрой-Проект».
9 января 2017, 01:21
Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как в перспективе будет выглядеть  самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить.  Новое будет рассчитано на  пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
Согласно проекту, спортсмены будут находиться на первом этаже 

8 декабря 2016, 12:39
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
Участники

Участники "Тавриды" разработают проект благоустройства одного из районов Самары

В рамках Всероссийского молодёжного форума "Таврида", который сейчас проходит в Крыму на Бакальской косе, участники смены "Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры" со всей страны поборются за право представить проект благоустройства одного из районов столицы 63 региона. Голосовать за предложенные проекты 

11 июля 2016, 06:46
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