|
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
|
19 марта 2018, 01:39
|
Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
|
19 марта 2018, 10:25
|
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
|
15 марта 2018, 08:00
|
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
|
14 марта 2018, 10:48
|
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
|
14 марта 2018, 09:34
|
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
|
13 марта 2018, 12:03
|
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
|
12 марта 2018, 02:21
|
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
|
12 марта 2018, 10:30
|
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018
В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны …
|
21 февраля 2018, 12:20
|
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
|
12 декабря 2017, 03:15
|
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры
|
5 декабря 2017, 11:05
|
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
|
3 ноября 2017, 11:45