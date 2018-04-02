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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

«Ориентировочный срок открытия до 1 мая», — сообщил в микроблоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
14 марта 2018, 09:34
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
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