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Материалы по теме:

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

В Самаре изменятся схемы движения части трамваев. Новое летнее расписание введено для вагонов, следующих по маршруту №24. В выходные трамваи этого маршрута – не все, через один - будут ходить не в Юнгородок до Костромского переулка, а до металлургического завода. 
21 мая 2018, 04:19
В блогах: «Суровое самарское метро»

В блогах: «Суровое самарское метро»

Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя 
20 мая 2018, 09:05
В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки 

11 мая 2018, 12:29
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 

8 мая 2018, 08:00
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.

«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса 

9 апреля 2018, 09:39
Самарскую улицу вымыли с шампунем

Самарскую улицу вымыли с шампунем

Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
 
Как сообщили порталу в горадминистрации, улицу Самарскую вымыли на всем протяжении, затем шампунь 

26 апреля 2017, 10:48
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

19 апреля 2017, 03:39
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