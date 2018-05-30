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Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре
В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута …
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24 мая 2018, 12:50
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре
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21 мая 2018, 04:19
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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05
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В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка
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11 мая 2018, 12:29
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Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
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8 мая 2018, 08:00
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре
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9 апреля 2018, 09:39
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Самарскую улицу вымыли с шампунем
Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
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26 апреля 2017, 10:48
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Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева
В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск …
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20 апреля 2017, 01:38
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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев
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19 апреля 2017, 03:39