C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость провоза багажа 100 рублей.
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля
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6 июня 2018, 01:35
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По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
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29 мая 2018, 09:49
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено
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17 мая 2018, 02:17