Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина Об инциденте рассказали региональном ГУФСИН. В парке Гагарина гуляли бабушка с пятилетним внуком. Ребенок кормил уток и упал в воду. Бабушка пыталась помочь внуку и сама начала тонуть. Спас их майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Это был выходной день, и …