В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.

Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. …