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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

Сегодня, 23 декабря, около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили региональные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила к огнеборцам в 11:18. Пламя бушевало на площади 

23 декабря 2016, 03:31
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В центре Саратова горит здание военного госпиталя

В центре Саратова горит здание военного госпиталя

Сегодня, 15 декабря, в центре Саратова произошел пожар на территории военного госпиталя. Сведения об этом распространили региональные информагентства.
По данным ГУ МЧС, воспламенение произошло в кирпичном ангаре по адресу: улица Рахова, 89. Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 11:41. На 

15 декабря 2016, 01:25
В Instagram появилась функция модерации комментариев

В Instagram появилась функция модерации комментариев

Совсем скоро в фотосоцсети Instagram добавится очередная функция. Речь идет об автоматической модерации комментариев.
Чтобы удалить со своей страницы негативные комментарии, нужно лишь ввести ключевые слова. В первую очередь сервис окажется полезным для владельцев страниц с большим числом подписчиков, которые 

8 июля 2016, 10:16
В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

Молочные продукты, не соответствующие нормам, в торговых сетях Тольятти обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. В частности, такая продукция была выявлена в магазине «Ашан». Для проведения лабораторных исследований взяли молоко «Выбор хозяйки» и «Моя Маруся», а также сметану «Кошкинская». Выяснилось, что 
4 апреля 2016, 03:58
В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о результатах очередной проверки в гипермаркетах сети «Ашан» в Самаре. В магазине на 18-м километре Московского шоссе взяли на анализы пробы свиного охлажденного фарша. В мясной продукции выявлено превышение нормативов по содержанию некоторых микроорганизмов.
20 февраля 2016, 03:07
В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

Главный редактор телекомпании "ТЕРРА" Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбук" фото "астрономического ценника" на огурцы в самарском "Ашане" на Дыбенко. "405 рублей за килограмм. И это в магазине низких цен", - иронизирует автор. Читатели пишут: "Озверели! Говядина, орехи, коньяк - 
3 февраля 2016, 09:36
Житель Самары хочет получить от «Ашана» 1 млн рублей за выпитый щелочной раствор

Житель Самары хочет получить от «Ашана» 1 млн рублей за выпитый щелочной раствор

В Самаре идут разбирательства по факту инцидента, произошедшего в одном из городских гипермаркетов. Потерпевший – самарец Павел Рубан.

31 декабря 2013 года, по данным портала «ProГород – Самара», в «Ашане» на улице Дыбенко молодой человек сжег свои внутренние 
6 ноября 2015, 11:52
Ученые: Facebook может стать причиной алкоголизма

Ученые: Facebook может стать причиной алкоголизма

Специалисты продолжают говорить о негативном влиянии соцсетей.
Исследования показали, что зависимость от самой известной в мире соцсети Facebook может повлечь за собой другую зависимость – алкогольную. К такому выводу пришли ученые из мичиганского университета. Оказалось, что чем чаще человек оставляет 

10 февраля 2015, 08:44
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