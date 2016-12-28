В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога и срочная эвакуация. Посетители и сотрудники покинули комплекс в течение 10 минут.
По информации пресс-службы регионального МЧС, во вторник в 21:57 из «Ашана» поступил сигнал о коротком замыкании в двигателе хлебной печи. Возгорание ликвидировали до прибытия подразделений пожарной охраны. В приемной торгового центра «Мега» корреспондентам ТРК «ТЕРРА» сообщили, что сейчас «Ашан» и остальные магазины комплекса функционируют в обычном режиме.
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