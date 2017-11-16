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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.

«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что 
16 ноября 2017, 01:31
Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти утром, в четверг, 16 ноября попала в ДТП машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Авария случилась на территории Автозаводского района рядом с детской больницей. Как сообщает директор Центра гражданской защиты в Тольятти Андрей Дербенев, медики везли пациента. Участниками 
16 ноября 2017, 01:05
В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В ночь на четверг, 16 ноября, в Самаре легковушка врезалась в столб. ДТП произошло на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. Авто (по предварительной информации «Лада Приора») разорвало от удара о столб, рассказывают очевидцы. Фото с места аварии 
16 ноября 2017, 11:01
В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи

В Самаре в два раза увеличилось количество ДТП с участием машин скорой помощи. Как правило, это происходит из-за того, что автомобилисты не пропускают спецтранспорт, который движется с проблесковыми маячками и сиреной.

Услышав звук сирены и увидев проблесковые маячки, каждый 
2 ноября 2017, 01:56
Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи

Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.

Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, 
31 октября 2017, 02:46
В Самаре «скорая» с пациентом перевернулась после ДТП с Priora

В Самаре «скорая» с пациентом перевернулась после ДТП с Priora

В понедельник, 30 октября, около десяти часов вечера в Самаре произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В машину медиков марки «Газ» врезалась Lada Priora под управлением 28-летнего водителя. По данным полиции, «скорая» перевернулась, двоих её пассажиров с травмами после 
31 октября 2017, 09:20
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