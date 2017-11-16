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Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
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16 ноября 2017, 03:36
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита
В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.
«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что …
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16 ноября 2017, 01:31
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти
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16 ноября 2017, 01:05
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В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб
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16 ноября 2017, 11:01
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В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку
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16 ноября 2017, 09:39
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В Самаре вдвое увеличилось число ДТП с участием машин скорой помощи
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2 ноября 2017, 01:56
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Появились подробности и видео ДТП с участием скорой помощи
Полицейские сообщили подробности аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла в Самаре вечером 30 октября. Ранены пассажиры реанимобиля. У 39-летней женщины повреждена рука, 22-летний молодой человек получил травму спины.
Ранее сообщалось, что медики везли в больницу пациента, …
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31 октября 2017, 02:46
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В Самаре «скорая» с пациентом перевернулась после ДТП с Priora
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31 октября 2017, 09:20