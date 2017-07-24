Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это на проспекте имени Ленина. Там скончался пятилетний мальчик, которого привели на прием, чтобы вылечить кариес.
По предварительным данным, ребенку начали делать общее обезболивание и ввели его в состояние медикаментозного сна. После введения нескольких препаратов у малыша нарушился сердечный ритм. Его пытались реанимировать, не получилось - он умер.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.
Отметим, подобные случаи в Самаре уже были. Весной 2009-го в одной из поликлиник Советского района на приеме у стоматолога умер трехлетний ребенок. Он подавился марлевым тампоном, который находился у него во рту после удаления зубов. Врачи поликлиники не смогли оказать своевременную помощь, и мальчик начал задыхаться. Скорая помощь, приехавшая по вызову позже, уже была бессильна что-либо сделать.
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