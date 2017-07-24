Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога Самарские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, родители отвели ребенка к стоматологу в частную клинику. У маленького пациента предположительно был кариес. Во время приема у врача малыш умер. Тело мальчика направили на экспертизу. В клинике работают следователи. …