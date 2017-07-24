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Бункер S

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Материалы по теме:

Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога

Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога

Самарские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, родители отвели ребенка к стоматологу в частную клинику. У маленького пациента предположительно был кариес. Во время приема у врача малыш умер. Тело мальчика направили на экспертизу. В клинике работают следователи. 
24 июля 2017, 02:32
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

24 июля 2017, 08:09
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

9-летний мальчик скончался.
12 июля 2017, 05:02
Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28  июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет 

29 июня 2017, 09:00
В России создали вечные антикариесные нанопломбы

В России создали вечные антикариесные нанопломбы

Российские специалисты создали посредством нанотехнологий уникальный материал, способный предотвращать возникновение кариеса на протяжении всей жизни. Как утверждается, он обеспечивает зубам сверхвысокую степень защиты зубов от микроорганизмов. Открытие сделали ученые из отечественного НИТУ "МИСиС".
Эксперты уже назвали изобретение революцией в области 

5 апреля 2017, 04:06
Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

На приеме у стоматолога московская пенсионерка планировала расстаться с больным зубом, а рассталась с жизнью. Это случилось вскоре после инъекции обезболивающего средства «Ультракаин».
 
ЧП произошло в платной стоматологической клинике на Мичуринском проспекте в Москве. 64-летняя гражданка Н. Михалёва обратилась туда 
25 июня 2015, 03:05
Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

Елена Столяренко, представлявшая Самарскую область в финале чемпионата стоматологического мастерства, который состоялся в Пензе, признана лучшей в номинации «Художественная реставрация зубов». Она награждена дипломом чемпиона России от Стоматологической ассоциации страны.

Победительница – выпускница Самарского государственного медуниверситета, сейчас работает в 
25 июня 2015, 10:33
В Сызрани врач-стоматолог сломал пациентке челюсть при удалении зуба

В Сызрани врач-стоматолог сломал пациентке челюсть при удалении зуба

Пострадавшая женщина предъявила иск о взыскании материального ущерба в связи с причинением вреда здоровью. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, инцидент произошел в Сызрани в медчасти ОАО «Пластик» в сентябре 2013 года.

Врач-стоматолог, который принимал женщину, принял решение об 
26 февраля 2015, 03:01
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