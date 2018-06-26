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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
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25 июня 2018, 10:46
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Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
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25 июня 2018, 10:34
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре
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25 мая 2018, 10:59
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Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре
В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута …
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24 мая 2018, 12:50