12
09
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше 
14 мая 2018, 06:33
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA притягивает внимание болельщиков и даже многих из тех, кто равнодушен к этому виду спорта, в любой точке планеты. Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала единственным СМИ во всей Самарской 
14 мая 2018, 11:19
Что будет на Алма-Атинской?

Что будет на Алма-Атинской?

До старта ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 35 дней. И если стадион уже введен в эксплуатацию и на нем даже сыграны два тестовых поединка, то с благоустройством территории вокруг возникли сложности. В частности, до 
11 мая 2018, 08:00
Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю 

24 апреля 2018, 04:55
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
В кабмине вступились за авто без номеров

В кабмине вступились за авто без номеров

Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за 

13 июня 2017, 05:53
Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении

Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении

Доходы - 129 миллиардов 249 миллионов рублей. Расходы на 9 миллиардов больше. Таковы основные характеристики регионального бюджета на 2015 г. Главный финансовый документ области приняли сегодня, 9 декабря, на заседании Самарской губернской думы во втором чтении. Параметры определены также на 

9 декабря 2014, 04:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх