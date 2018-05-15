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«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018
Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.
Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше …
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14 мая 2018, 06:33
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»
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14 мая 2018, 11:19
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Что будет на Алма-Атинской?
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11 мая 2018, 08:00
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Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли
В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю …
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24 апреля 2018, 04:55
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В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок
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29 ноября 2017, 09:17
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В кабмине вступились за авто без номеров
Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за …
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13 июня 2017, 05:53
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Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении
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9 декабря 2014, 04:20