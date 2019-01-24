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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

После завершения сварочных работ 

24 января 2019, 01:02
Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.

Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится 

24 января 2019, 01:39
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.

Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые 

3 декабря 2018, 07:10
«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

Отожгли «нипадецки» сотрудники «Самарских коммунальных систем». Необычную фигуру установили рядом с офисом компании на «Луначаре».

Незамысловатую скульптурную композицию установили в пятницу, 23 ноября, на улице Луначарского, 56. Как информирует пресс-служба СКС, «красный человек» появился в Самаре в день рождения 
24 ноября 2018, 11:30
Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью 

7 ноября 2018, 12:54
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
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