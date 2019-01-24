24 января в Самаре произошел третий порыв трубы. На этот раз оказался поврежден водовод на улице Средне-Садовой. Диаметр трубы составляет 300 миллиметров. Из-за этого без холодной воды остались дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 48, 54 по улице Вольской.
Сейчас на месте работают сотрудники «Самарских коммунальных систем».
«Это не крупная авария - возникшую ситуацию правильнее называть технологическим сбоем. Сейчас на месте утечки проводится обследование, идет подготовка к земляным работам», - пояснили в пресс-службе «СКС».
Работа котельной, расположенной в районе отключения, останавливаться не будет. Ее подпитка будет осуществляться отдельными бойлерами. При этом возможно временное отключение горячего водоснабжения.
Вместе с тем «СКС» будет подвозить холодную воду в бойлерах – для жителей. Необходимо учитывать, что в связи с погодными условиями вода может быстро замерзать, если долго не востребована потребителями. При температуре -10 градусов и ниже вода подается по заявкам горожан. Они могут сообщить о необходимости ее доставки по тем или иным адресам по телефонам: 207-87-87, 334-75-12, 336-86-51.
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