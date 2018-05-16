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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ
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15 мая 2018, 03:38
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200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре
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15 мая 2018, 02:23
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре
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14 мая 2018, 04:18
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре
В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. …
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26 апреля 2018, 12:15
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Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре
В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут …
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25 апреля 2018, 12:27
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Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области
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10 апреля 2018, 11:01