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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Приостановлена работа ТЦ

Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре

В Самаре приостановлена работа одного из старейших торговых центров - "Захар". Он не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Напомним, массовую инспекцию таких объектов надзорные органы начали по всей стране после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", 
15 мая 2018, 06:01
В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре во вторник, 15 мая, судебные приставы наведаются в торговый центр «Захар». Его работу могут приостановить - объект не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
15 мая 2018, 03:38
200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

В Самаре во вторник, 15 мая, из торгового комплекса «Караван» на Московском шоссе эвакуировали 200 человек. Причиной стало возгорание в одной из 
15 мая 2018, 02:23
Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

В Самаре в понедельник, 14 мая, из ТЦ «Космопорт» эвакурировали людей, сообщили очевидцы. Около здания видели пожарные машины. Видео появилось в Сети. Как выяснилось, это была пожарно-тактическая тренировка. Пожарные и персонал отрабатывали действия по организации эвакуации в случае ЧП. Отметим, 
14 мая 2018, 04:18
Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. 
26 апреля 2018, 12:15
Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут 
25 апреля 2018, 12:27
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
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