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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. 

28 мая 2018, 11:26
Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили  после проверок 
14 мая 2018, 01:05
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
16 апреля 2018, 02:12
Школьный набор химика нашли в Самаре в заброшенном здании на Кирова

Школьный набор химика нашли в Самаре в заброшенном здании на Кирова

Вчера, 23 марта, около 15:00, в экстренные службы Самарской области поступило звонок о подозрительном предмете. В одном из строений в Коломенском переулке обнаружили непонятный чемоданчик. Речь идет о маленькой улочке, параллельной проспекту Кирова в районе его пересечения с улицей Нагорной. 
24 марта 2018, 03:52
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.

В школы 
18 ноября 2017, 05:31
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