28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции метро «Алабинская» и в глазной больнице имени Ерошевского.
Факт произошедшего уже официально подтвердило ГУ МВД России по Самарской области. Силовики отмечают, что ничего опасного для жизни и здоровья людей на «заминированных» объектах не нашли.
«28 июня в полицию поступил ряд звонков о возможном заминировании объектов в Самаре. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме», - сообщает главк.
По факту произошедшего силовики проводят проверку.
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