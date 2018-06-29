Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой …