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Материалы по теме:

Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, 

9 февраля 2019, 12:48
ВИДЕО: Железнодорожный район Самары в огне

ВИДЕО: Железнодорожный район Самары в огне

Появилось видео с места крупного пожара в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА" в пятницу, 8 февраля, в областной столице загорелся дом на 2-й Новой улице. Сигнал поступил на пульт дежурного в 21:17. Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным 
9 февраля 2019, 12:15
150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом

150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом

Вечером, 8 февраля в Самаре произошел крупный пожар. По информации регионального ГУ МЧС, на 2-й Новой улице загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Подробности выясняются. 
8 февраля 2019, 10:57
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
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