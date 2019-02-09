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Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали
Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, …
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9 февраля 2019, 12:48
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ВИДЕО: Железнодорожный район Самары в огне
Появилось видео с места крупного пожара в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА" в пятницу, 8 февраля, в областной столице загорелся дом на 2-й Новой улице. Сигнал поступил на пульт дежурного в 21:17. Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным …
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9 февраля 2019, 12:15
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150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом
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8 февраля 2019, 10:57
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре
Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро …
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8 февраля 2019, 01:15
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек
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24 января 2019, 12:12
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