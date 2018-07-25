В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.
В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о регулярном получении взяток в размере по 100 тысяч рублей в течение нескольких месяцев, как минимум с апреля по июль. Сама взятка могла предназначаться для решения проблем частных охранных предприятий, подконтрольных "законовскому" организованному преступному сообществу. Операция по задержанию Дмитрия Сазонова готовилась несколько месяцев.
Между тем, по информации источников "Терры", около двух лет назад сотрудники ФСБ уже брали в разработку подчиненных господина Сазонова, однако, тогда самого начальника ЦЛРР гроза миновала. Напомню, Дмитрий Сазонов - сын председателя самарской губернской думы Виктора Сазонова, пошел по стопам отца, решив сделать карьеру в силовых структурах. Он закончил два учебных заведения в системе МВД, начал службу с должности госавтоинспектора, затем дослужился до начальника милиции общественной безопасности УВД Самары и главы ОВД по Волжскому району. В 2011-м возглавил Управление вневедомственной охраны областного главка полиции. После реформирования системы МВД и создания Росгвардии, перешел на службу в это ведомство.
|
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова
В среду, 25 июля, в Самаре был задержан начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
25 июля 2018, 03:56
|
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани
|
25 июля 2018, 11:08
|
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка
|
16 июля 2018, 11:20
|
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
|
10 июля 2018, 01:15
|
Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
|
26 июня 2018, 10:12
|
В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре
|
17 мая 2018, 04:22
|
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
|
14 мая 2018, 05:30