9
56
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

25 июля 2018, 11:08
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Двое сотрудников самарского ОМОН возвращались с задания, когда заметили ребенка, который играл с другими ребятами около фонтана на Стара-Загоре. 11-летний мальчик поранил ногу об острый край плитки. Рана была глубокой, и от сильного кровотечения пострадавший начал терять сознание. Бойцы вызвали 
16 июля 2018, 11:20
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

В Тольятти сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семейную пару и ребенка. Ночью трое патрульных - прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым, валивший из окон первого и второго этажа дома на улице Уральской. 

26 июня 2018, 10:12
В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В Самаре у Загородного парка утром 16 мая люди в черном с масками на лицах остановили иномарку Infiniti, вывели оттуда мужчину и уложили его на асфальт, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Сейчас пользователи активно обсуждают это происшествие. В СМИ 
17 мая 2018, 04:22
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх