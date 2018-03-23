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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Сегодня, 22 марта, в Отрадном Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Зои Космодемьянской погрузчик сбил девушку.
 
Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
22 марта 2018, 10:53
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
22 марта 2018, 06:03
В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре в четверг, 22 марта, автобус врезался в забор департамента городского хозяйства и экологии. Фото с места ДТП на перекрестке улиц 
22 марта 2018, 03:57
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. 

22 марта 2018, 01:38
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

Утром 19 февраля под Сызранью произошло ДТП с участием двух грузовиков. На 938 километре трассы «М-5» в районе Переволок столкнулись КамАЗ, принадлежащий дорожным службам, и фургон ГАЗель. По видимому, машины двигались навстречу друг другу, и не смогли разъехаться.

От 
19 февраля 2018, 10:00
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми

Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми

В Самарской области под Тольятти на трассе М-5 произошло ДТП – автомобиль Hyundai ix35 ушел в кювет справа и перевернулся. Машина двигалась со стороны Челябинска. В салоне находились три человека.

Авария произошла в среду, 17 января, в 17:30 на 992 километре 

18 января 2018, 03:53
Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

В Самарской области в Сокском карьере по цепной реакции столкнулись несколько грузовиков. ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Фото с места аварии появилось в социальной сети. По предварительной информации, один из грузовиков вез песок, остальные были пустые. Грузовики шли колонной, 
26 декабря 2017, 10:23
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

В социальной сети появилось видео пожара на трассе М-5 возле Самары. Рядом с развязкой на аэропорт прямо на ходу загорелся микроавтобус. По словам  очевидцев, от машины остался один «скелет». По предварительной информации, сгорел микроавтобус марки «Газель». По данным пожарных, инцидент произошел 
21 декабря 2017, 03:30
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