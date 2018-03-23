|
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
|
22 марта 2018, 10:53
|
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
|
22 марта 2018, 06:03
|
В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства
|
22 марта 2018, 03:57
|
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
|
22 марта 2018, 01:38
|
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области
|
7 марта 2018, 08:52
|
После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью
|
19 февраля 2018, 10:00
|
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
|
23 января 2018, 01:35
|
Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми
|
18 января 2018, 03:53
|
Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой
|
26 декабря 2017, 10:23
|
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
|
22 декабря 2017, 03:14
|
Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
|
21 декабря 2017, 03:30