В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, а также выбирали место размещения будущего центра спортивной гимнастики «Немов-Центр». По предварительным подсчетам, большинство горожан проголосовали против строительства через лес дороги из Автозаводского района в Центральный.
«В свою очередь большинство голосовавших жителей Комсомольского района высказались за строительство дороги по ул. Механизаторов. Всего свое мнение по данному вопросу высказали 16,012 тыс. человек. Как сообщил глава, из них за дорогу проголосовал 51,5%, против - 43,5%. После получения официального протокола Сергей Анташев поручил начать работу по вопросу строительства указанной дороги», - сообщает мэрия Тольятти.
По поводу «Немов-«Центра» вопрос остается открытым, так как ни один из предложенных вариантов не набрал 50% голосов. За площадку у ДКИТ, по предварительным данным, проголосовали 33, 902 тысячи человек, за площадь возле дворца спорта «Волгарь». Точные цифры огласят до конца дня.
В Самаре итоги должны быть объявлены не позднее 22 марта.
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