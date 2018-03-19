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Материалы по теме:

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

18 марта 2018, 08:30
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет 

14 марта 2018, 08:01
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 

14 марта 2018, 09:02
Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Самарские мусорки получили оценку известного дизайнера Артемия Лебедева. Фото урны с изображением «Ладьи» ему прислал один из пользователей. Он сообщил Лебедеву, что новые урны в Самаре установили к ЧМ-2018. И опубликовал снимок «мусорки», установленной в районе бывшего «Ипподрома». «Как вам?» 

14 марта 2018, 11:09
В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

Блогер slavutich13 обвинил самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» в том, что оно распространяет вредное во всех отношениях растение амброзию. «Как оно это делает? Да очень просто. Каждую зиму трактора срезают дёрн с газонов, - утверждает блогер. - Амброзия быстро распространяется 
20 февраля 2018, 07:01
В блогах: на улице Победы фасад разрисовывают

В блогах: на улице Победы фасад разрисовывают

Самарец Дмитрий Стародубцев в "Фейсбуке" поведал, как в Самаре на улице Победы, 16, оригинально фасад разрисовывают.

"Очень круто. Для нашего серого города ещё и необычно!" - восклицает автор.

Читатели не верят:

"Это точно в Самаре?! Красота-то 
15 февраля 2018, 09:03
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Помимо строительства стадиона «Самара-Арена», полным ходом идет работа и по благоустройству территории, которая к нему прилегает. Всего сейчас там трудятся около 200 человек. Их основная задача — подготовка площадок к будущему озеленению. Оно начнется в марте, как только позволят погодные 

12 февраля 2018, 04:34
Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Общественное голосование о судьбе спорного монумента на площади Славы пройдет 18 марта. Жителям предложат выбрать из двух вариантов - оставить стену  такой, какой она есть, или изменить ее. Главная претензия горожан к создателям сооружения состоит в том, что  оно закрывает 

8 февраля 2018, 07:01
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