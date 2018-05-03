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«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2
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3 мая 2018, 09:02
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Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре
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3 мая 2018, 08:45
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«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»
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28 апреля 2018, 10:02
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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в …
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27 апреля 2018, 07:35
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод
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27 апреля 2018, 03:20
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Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»
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27 апреля 2018, 01:27
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28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено
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27 апреля 2018, 08:26
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Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре
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23 апреля 2018, 02:32
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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17 апреля 2018, 01:10
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Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье
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9 апреля 2018, 04:19