1
47
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888  8888888888  888                           888    d8P            
       d88P  888         888                           888   d8P             
      d88P   888         888                           888  d8P              
     d88P    8888888     88888b.   88888b.    .d88b.   888d88K      888  888 
  88888888   888         888 "88b  888 "88b  d8P  Y8b  8888888b     888  888 
   d88P      888         888  888  888  888  88888888  888  Y88b    888  888 
  d88P       888         888 d88P  888  888  Y8b.      888   Y88b   Y88b 888 
 d88P        888         88888P"   888  888   "Y8888   888    Y88b   "Y88888 
                                                                         888 
                                                                    Y8b d88P 
                                                                     "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

2 мая футболисты самарских «Крыльев Советов» играли на выезде с волгоградским «Ротором». Матч проходил в рамках 36-го тура первенства ФНЛ.

Счет был открыт уже на 14-й минуте. Дмитрий Ятченко сделал прострел в штрафную хозяев. Руслан Абазов попытался парировать удар в падении, 

3 мая 2018, 09:02
Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

На месте рынка, который располагался на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, появится новый спортивный комплекс. Он получит название «РФЛ Арена» и будет состоять из двух ангаров, в которых оборудуют по два футбольных поля. Об этом сообщает департамент информационной политики 

3 мая 2018, 08:45
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Без всяких сомнений, 28 апреля 2018 года станет одним из знаковых дней в истории самарского футбола. В этот субботний вечер на новом стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч, в котором сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Вокруг строительства спортивного 

28 апреля 2018, 10:02
В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в 
27 апреля 2018, 07:35
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано 

27 апреля 2018, 03:20
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
27 апреля 2018, 01:27
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с 

27 апреля 2018, 08:26
Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

В Самаре с понедельника, 30 апреля, ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий в День Весны и Труда, 1 мая, в районе площади Куйбышева. При этом городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщили 

23 апреля 2018, 02:32
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх