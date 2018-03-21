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Материалы по теме:

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с 

17 марта 2018, 03:15
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Сегодня, 17 марта, около 7 часов утра в Самаре на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, пожилая женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь 
17 марта 2018, 02:50
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.

Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и 
17 января 2018, 02:50
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от 

11 декабря 2017, 12:32
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер.

Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, 

27 ноября 2017, 12:44
В Самаре женщина погибла, ударившись головой о вагон трамвая

В Самаре женщина погибла, ударившись головой о вагон трамвая

Происшествие случилось вчера, 22 января, около 17:40 на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Самарчанка бежала, чтобы успеть на трамвай. На проезжей части она поскользнулась, упала и ударилась головой о вагон трамвая, после чего потеряла сознание. Бригада «скорой» констатировала смерть 35-летней 

23 января 2014, 10:53
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