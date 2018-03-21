|
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
|
17 марта 2018, 03:50
|
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
|
17 марта 2018, 03:15
|
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
|
17 марта 2018, 02:50
|
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
|
15 марта 2018, 12:42
|
В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора
В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.
Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и …
|
17 января 2018, 02:50
|
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
|
19 декабря 2017, 04:54
|
В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом
В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от …
|
11 декабря 2017, 12:32
|
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой
|
27 ноября 2017, 12:44
|
В Самаре женщина погибла, ударившись головой о вагон трамвая
Происшествие случилось вчера, 22 января, около 17:40 на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Самарчанка бежала, чтобы успеть на трамвай. На проезжей части она поскользнулась, упала и ударилась головой о вагон трамвая, после чего потеряла сознание. Бригада «скорой» констатировала смерть 35-летней …
|
23 января 2014, 10:53