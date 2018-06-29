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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удал был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре
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29 июня 2018, 10:16
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Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре
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29 июня 2018, 09:53
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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
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29 июня 2018, 09:42
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Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»
Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.
После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …
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28 июня 2018, 05:36
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Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре
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28 июня 2018, 04:59
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«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре
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28 июня 2018, 03:21
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре
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28 июня 2018, 01:08
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В Самару прилетели игроки сборной Сенегала
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27 июня 2018, 02:22
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару
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19 июня 2018, 05:02
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В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием
В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
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24 апреля 2017, 02:29
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6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии
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7 июня 2016, 10:22
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Траулер "Олег Найденов" должны отпустить
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21 января 2014, 01:22
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Владелец траулера "Олег Найденов" подаст иск в международный трибунал
Ситуацией вокруг задержанного сенегальскими военными российского рыболовного траулера "Олег Найденов" займется международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге, сообщает "Интерфакс".
По словам представителя Росрыболовства в Сенегале Александра Бирюкова, иск может быть подан от министерства иностранных дел страны флага, то …
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9 января 2014, 07:46