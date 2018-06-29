12
39
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

29 июня, пятница

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             888       Y88b   d88P                d8888    d888   
 d88P  Y88b            888        Y88b d88P                d8P888   d8888   
        888            888         Y88o88P                d8P 888     888   
      .d88P   .d88888  88888b.      Y888P     888  888   d8P  888     888   
  .od888P"   d88" 888  888 "88b      888      888  888  d88   888     888   
 d88P"       888  888  888  888      888      888  888  8888888888    888   
 888"        Y88b 888  888 d88P      888      Y88b 888        888     888   
 888888888    "Y88888  88888P"       888       "Y88888        888   8888888 
                  888                              888                      
                  888                         Y8b d88P                      
                  888                          "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удал был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая 
29 июня 2018, 11:52
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре

Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре

В Самару же прибыли мексиканские болельщики. Увидеть матч сборной своей страны они смогут в понедельник, 2 июля. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена» сыграют команды Мексики и Бразилии. Как уже сообщала «ТЕРРА», благодаря тому, что 

28 июня 2018, 04:59
«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

В Самаре в аэропорту Курумоч в четверг, 28 июля, впервые приземлился широкофюзеляжный «Боинг777-300ER». Для обслуживания этого типа самолетов самарский аэропорт в мае получил специальное разрешение. На нем прилетели около 400 болельщиков из Колумбии. Сегодня они будут болеть за свою сборную, 

28 июня 2018, 03:21
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

24 апреля 2017, 02:29
6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

Фотограф Спенсер Туник (США) заставил обнажиться шесть тысяч колумбийцев в столице страны Боготе.
Организованная им инсталляция, как ни странно, была посвящена борьбе за мир во всем мире. Температура воздуха в это время составляла только 7 градусов тепла. Тем не менее, 

7 июня 2016, 10:22
Траулер

Траулер "Олег Найденов" должны отпустить

"Ситуация вошла в нормальное русло, по крайней мере, в более нормальное, чем это было не так давно, и судовладелец при нашей поддержке и при поддержке некоторых наших зарубежных партнеров, которые имеют особые отношения с властями Сенегала, старается окончательно эту тему 

21 января 2014, 01:22
Владелец траулера

Владелец траулера "Олег Найденов" подаст иск в международный трибунал

Ситуацией вокруг задержанного сенегальскими военными российского рыболовного траулера "Олег Найденов" займется международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Росрыболовства в Сенегале Александра Бирюкова, иск может быть подан от министерства иностранных дел страны флага, то 

9 января 2014, 07:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх