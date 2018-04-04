|
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти
Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, …
|
4 апреля 2018, 02:58
|
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
|
4 апреля 2018, 01:26
|
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
|
3 апреля 2018, 03:04
|
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре
|
3 апреля 2018, 02:45
|
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
|
23 марта 2018, 02:49
|
Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона
В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге …
|
19 марта 2018, 12:40
|
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
|
16 марта 2018, 02:32
|
В Сызрани «Калина» с 40-летним водителем упала на железнодорожные пути
|
7 ноября 2017, 10:15
|
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
|
25 марта 2017, 05:25
|
В Тольятти в результате ДТП «Лада Калина» переломилась пополам
Сегодня, 29 августа, утром в Автограде на пересечении улиц Карбышева и Баныкина произошла автомобильная авария, сообщает TLTgorod. Mazda на большой скорости врезалась в "Калину", которая сложилась пополам от удара. У иномарки повреждения менее значительные. На данный момент информация о пострадавших …
|
29 августа 2014, 12:46
|
В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»
|
13 августа 2014, 11:25