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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

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Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

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Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

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В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

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В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»

В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»

В соцсети опубликовано фото с места ДТП, произошедшего в Тольятти во вторник, 12 августа. В результате аварии на Автозаводском шоссе неподалеку от остановки «Детская многопрофильная больница» перевернулся автомобиль «Калина». Авария произошла в промежуток времени с 21:15 до 22:00. Автор сообщения 

13 августа 2014, 11:25
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