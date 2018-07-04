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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре
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4 июля 2018, 10:12
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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
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3 июля 2018, 06:01
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Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33
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К ЧМ-2018 ж/д вокзал Самары получил гигантский стакан в подстаканнике
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13 июня 2018, 12:42
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Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018
В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал …
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8 июня 2018, 04:40
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Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча
В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую …
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21 мая 2018, 12:55
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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
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22 марта 2018, 10:06
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Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары
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16 марта 2018, 09:37
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В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»
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29 ноября 2017, 09:50