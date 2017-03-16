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В блогах: речной вокзал Самары на старых фото
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16 марта 2017, 10:41
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Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки
Самарец Михаил Панарин в "ВК" просит власти города посмотреть, по какой дороге ходят дети каждый день в 91-ю школу. "Только сила, сноровка и начальная альпинистская подготовка помогут преодолеть школярам нелегкий путь. В некоторых местах дети просто вынуждены перемещаться исключительно …
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15 марта 2017, 10:46
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны
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1 марта 2017, 12:37
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Аптеки будут выявлять фальсификат, а "лесные" жители бороться с пожарами
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1 марта 2017, 12:05
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В Самаре на набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов к ЧМ-2018. Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать Самаре облик современного мегаполиса. На встрече присутствовали члены правительства губернии и представители мэрии. Чиновники представили проект четвертой …
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14 февраля 2017, 01:51
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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
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19 января 2017, 12:08
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
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17 января 2017, 05:49
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В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан
Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …
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7 сентября 2016, 02:02
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Самарские сурки-метеорологи отказались выходить из домика
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2 февраля 2016, 06:05