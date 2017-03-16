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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

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Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»

В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»

Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но 
13 марта 2017, 10:06
Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

В начале марта по прогнозам Приволжского Гидрометцентра в Самарской области будет по-весеннему тепло. Температура воздуха на 8 градусов превысит средние многолетние значения. До конца недели в ночные часы ожидаются слабые морозы, а днём - оттепель и близкие к нулю значения 

1 марта 2017, 12:37
Аптеки будут выявлять фальсификат, а

Аптеки будут выявлять фальсификат, а "лесные" жители бороться с пожарами

В первый день весны в России вступили в силу сразу несколько законов. Граждане, получившие жильё от государства, теперь могут оформить его в собственность бесплатно в любое время. Приватизация по указу президента страны стала бессрочной. А вот у владельцев загородной недвижимости, 

1 марта 2017, 12:05
В Самаре на набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров

В Самаре на набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов к ЧМ-2018. Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать Самаре облик современного мегаполиса. На встрече присутствовали члены правительства губернии и представители мэрии. Чиновники представили проект четвертой 
14 февраля 2017, 01:51
В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.

Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 
19 января 2017, 12:08
В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

Очевидцы сообщают о коммунальном происшествии на пересечении улиц Гастелло и Московского шоссе. В социальных сетях появилось фото.
«На Гастелло/ М. шоссе снова забил фонтан», - указано в комментарии к снимку.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувшую субботу, 14 января, 
17 января 2017, 05:49
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за 

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Самарские сурки-метеорологи отказались выходить из домика

Самарские сурки-метеорологи отказались выходить из домика

Сурки Иван и Ева, впавшие в спячку в сентябре, проснулись 1 февраля, однако показываться из своего домика не спешили. Сначала сотрудники зоопарка пытались выманить грызунов свистом. Затем в ход пошли подручные средства, в том числе палка, на что сонные метеорологи 
2 февраля 2016, 06:05
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