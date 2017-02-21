Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка.

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия …