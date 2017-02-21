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В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото
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21 февраля 2017, 02:33
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Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу
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21 февраля 2017, 12:21
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Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре
В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».
Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На …
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20 февраля 2017, 05:37
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В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это
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20 февраля 2017, 04:40
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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
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17 февраля 2017, 08:15
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Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
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17 февраля 2017, 03:50
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В Тольятти составили портрет будущего главы города
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14 февраля 2017, 04:58
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Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ
Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
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9 февраля 2017, 12:40
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Эксперты назвали самые дорогие для содержания автомобиля страны
В Интернете появился составленный зарубежными экспертами рейтинг государств с наиболее дорогим обслуживанием машин. На первой строке списка расположилась Норвегия.
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8 февраля 2017, 03:14
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук
Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь …
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7 февраля 2017, 04:39
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Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют
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7 февраля 2017, 04:31
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В России могут ввести новые правила льготного автокредитования
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6 февраля 2017, 02:14
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Появилась информация о кроссовере Kia Rio
В южнокорейской корпорации Kia распространили информацию о характеристиках готовящейся к выпуску модели Rio. Автоновинка будет изготовлена в виде мини-кроссовера.
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31 января 2017, 04:25
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В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris
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10 января 2017, 11:19
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В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей
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18 декабря 2016, 11:06