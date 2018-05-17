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Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения …
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17 мая 2018, 12:05
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К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре
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17 мая 2018, 11:02
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В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»
16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских …
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17 мая 2018, 09:18
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За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
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16 мая 2018, 05:41
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За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей
Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой …
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16 мая 2018, 08:00
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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
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16 мая 2018, 12:12
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Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров
Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для …
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16 мая 2018, 09:58
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Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
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16 мая 2018, 09:51
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Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров
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15 мая 2018, 08:00
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30
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В России могут начать устанавливать радиочипы в автомобильные госномера
Министерство внутренних дел России работает над внедрением идеи установки электронных чипов в автомобильные госномера. Об этом сообщает ТАСС. Подробностей ведомство пока не раскрывает. Дополнительные сведения обещают довести до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон.
Предполагается, …
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11 мая 2018, 09:24
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Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
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11 мая 2018, 12:43
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Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области
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11 мая 2018, 12:19
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У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar
Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, …
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25 апреля 2018, 06:03
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220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
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23 апреля 2018, 12:15