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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
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Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для 

16 мая 2018, 09:58
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

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16 мая 2018, 09:51
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
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В России могут начать устанавливать радиочипы в автомобильные госномера

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Предполагается, 
11 мая 2018, 09:24
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11 мая 2018, 12:43
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220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

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23 апреля 2018, 12:15
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