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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37
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Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой
В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом …
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8 августа 2017, 04:51
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Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев
Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою …
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8 августа 2017, 07:45
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Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре
Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 …
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8 августа 2017, 07:33
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней
Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили …
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27 сентября 2016, 10:57