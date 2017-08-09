Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории …