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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре
12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:
• «Пиро-Шоу» г. …
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6 июня 2018, 10:04
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Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре
В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
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13 марта 2018, 12:26
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В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей
В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы …
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13 декабря 2017, 07:04
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Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу
Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
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5 июля 2017, 03:24