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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:

• «Пиро-Шоу» г. 

6 июня 2018, 10:04
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы 

13 декабря 2017, 07:04
Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

5 июля 2017, 03:24
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