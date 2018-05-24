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ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой
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24 мая 2018, 02:50
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Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
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24 мая 2018, 11:52
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти
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21 мая 2018, 03:52
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21 мая 2018, 11:08
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Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина
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17 мая 2018, 03:15
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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
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15 мая 2018, 10:51
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Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области
На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и …
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14 мая 2018, 12:31
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области
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4 мая 2018, 03:20
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С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти
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16 апреля 2018, 08:47
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35