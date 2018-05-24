С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.

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