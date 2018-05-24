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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары

Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары

В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество 

23 мая 2018, 07:01
Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на 
23 мая 2018, 12:34
«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобиль «ВАЗ-21099» залетел под «поливалку». ДТП произошло во вторник, 22 мая, на Московском шоссе - «после тоннеля в сторону Алма-Атинской», 
23 мая 2018, 11:51
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.

Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное 
10 мая 2018, 09:21
«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.

Машины, которые едут в Самару, после плотины Жигулевской ГЭС и поста 

16 апреля 2018, 08:47
ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

В Самарской области на трассе М-5 произошло столкновение вазовской легковушки и фуры. ДТП 
23 марта 2018, 03:35
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