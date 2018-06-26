|
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
|
26 июня 2018, 12:20
|
Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
|
26 июня 2018, 10:25
|
В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
|
26 июня 2018, 09:44
|
Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
|
25 июня 2018, 03:45
|
Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка
Вчера, 23 июня, поздно вечером в Самаре произошло серьёзное ДТП. На пересечении проспекта Кирова с улицей Юных Пионеров столкнулись машина «скорой помощи» и иномарка-внедорожник, сообщают очевидцы в паблике «Самара ДТП 163» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров …
|
24 июня 2018, 03:21
|
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
|
22 июня 2018, 02:57
|
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
|
22 июня 2018, 11:53
|
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
|
20 июня 2018, 03:49
|
Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти
|
13 июня 2018, 10:10
|
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
|
11 июня 2018, 08:34
|
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
|
28 мая 2018, 12:05
|
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой
|
28 мая 2018, 10:39
|
Два человека погибли в ДТП в Сызрани
|
28 мая 2018, 09:33
|
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
|
24 мая 2018, 04:39
|
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе
|
9 апреля 2018, 09:47