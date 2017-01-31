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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе
«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.
Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках …
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26 января 2017, 01:08
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Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет
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23 января 2017, 03:56
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"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе
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23 января 2017, 03:00
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Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году
Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор …
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17 января 2017, 01:21
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Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц
В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.
Программа видеоидентификации физических …
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28 декабря 2016, 04:10
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Появились изображения нового речного вокзала в Самаре
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25 ноября 2016, 10:26
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Mazda показала первое изображение нового кроссовера Koeru
В Сети появилось изображение нового концептуального кроссовера Mazda Koeru. Именно этот автомобиль компания привезет на осеннюю выставку новинок авторынка во Франкфурт.
Автомобилисты отмечают необычный дизайн Koeru - более агрессивный, чем у других моделей Mazda. Также кроссовер отличает обтекаемая форма …
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7 августа 2015, 04:45
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Японскими учеными в пустыне Наска найдены новые геоглифы
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13 июля 2015, 03:30
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Китайцы готовы построить в Самарской области ледовый дворец за 83 млн рублей
Представители российско-китайской корпорации «Ляньбан» предложили построить в Самарской области новый ледовый дворец. Они представили свой проект губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в среду, 25 марта, во время его визита в Москву. Размер коробки 56 на 26 метров, трибуны смогут вместить …
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26 марта 2015, 12:50
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Тольяттинский дворец спорта «Лада-Арена» признан лучшим ледовым сооружением России
Тольяттинский дворец спорта «Лада-Арена» признан лучшим ледовым сооружением России в уходящем году. Почётный диплом и приз представители комплекса получили в Москве в ходе финальной церемонии ежегодной премии "Спортивные сооружения. Итоги года". Конкурс проводится под эгидой Министерства спорта Российской Федерации. Эксперты высоко …
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30 декабря 2014, 12:44