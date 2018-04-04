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Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре
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3 апреля 2018, 11:01
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
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21 марта 2018, 12:27
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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У американца взорвались наушники Apple AirPods
В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон …
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9 февраля 2018, 07:44
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В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
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9 февраля 2018, 06:38
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19