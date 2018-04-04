Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 … В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21