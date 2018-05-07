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В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре
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7 мая 2018, 06:52
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/
Родителям, для …
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4 мая 2018, 12:46
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Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая
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4 мая 2018, 10:45
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Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено
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17 апреля 2018, 09:21
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Цены на речные перевозки выросли в Самаре
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6 апреля 2018, 01:48
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
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5 марта 2018, 12:16
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В Самаре закрываются речные маршруты
С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая …
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20 октября 2017, 09:03
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На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс
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19 июля 2017, 11:55