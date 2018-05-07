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В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В Самаре полным ходом идут работы по высадке цветов. Сейчас основные усилия специалистов направлены на украшение гостевых маршрутов. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, там все готово уже на 75%. Полностью завершить работы планируется к 9 

7 мая 2018, 06:52
Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

В Самаре в Струковском 
7 мая 2018, 01:53
15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/

Родителям, для 

4 мая 2018, 12:46
Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
4 мая 2018, 10:45
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
В Самаре закрываются речные маршруты

В Самаре закрываются речные маршруты

С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая 

20 октября 2017, 09:03
На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

С 20 июля в Самаре, от Октябрьского спуска до Рождествено, организуют дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает речная пригородная пассажирская компания. Судно будет отправляться в 19:00 из Рождествено и в 24:00 уходить обратно.

Расписание других рейсов - на таблице: 
19 июля 2017, 11:55
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