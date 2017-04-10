В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении с Ракитовским шоссе. Ожидается, что движение по тоннелям откроют уже летом. Весь девятикилометровый участок Московского шоссе должны закончить к декабрю 2017 года. Работы проводятся в рамках подготовки к ЧМ-2018.
|
Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
|
7 апреля 2017, 05:45
|
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
|
6 апреля 2017, 04:57
|
Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео
|
6 апреля 2017, 03:55
|
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
|
6 апреля 2017, 03:12
|
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
|
5 апреля 2017, 10:18
|
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
|
4 апреля 2017, 10:47
|
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
|
28 марта 2017, 09:41
|
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре
|
28 марта 2017, 09:46
|
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется
Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, …
|
6 марта 2017, 06:36
|
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
|
2 марта 2017, 03:54
|
По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео
|
18 января 2017, 03:38