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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, 
7 апреля 2017, 05:45
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в Ростове-на-Дону. На записи также видно человека, который, предположительно, оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство на улице. Человек в темной одежде положил предмет прямо на тротуаре и быстро удалился. Через некоторое 
6 апреля 2017, 03:55
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

В Сети опубликовано мартовское видео с новым тоннелем, построенным на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Ролик снят с воздуха. Напомним, сооружение возводят в рамках подготовки к ЧМ-2018. Аналогичную развязку строят на пересечении с проспектом Кирова – тоннель обещают запустить 
2 марта 2017, 03:54
По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

В Интернете появилось новое видео с тоннелем, который строят в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. «Первые машины прошли в тоннеле на Раките», - написал видеоблогер Александр Карягин, опубликовавший видео во вторник, 17 января. На самом 

18 января 2017, 03:38
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