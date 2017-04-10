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Материалы по теме:

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение 
7 апреля 2017, 09:11
Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

4 апреля 2017, 11:53
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который 

9 января 2017, 03:52
Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины

Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины

Как пишет в «Фейсбук» журналист ТЕРРЫ Леонид Кошман, на «Южном мосту в Самаре образовалась адская пробка. Рабочие обрабатывают трещину, которую недавно обнаружили автомобилисты. Зачем в субботу – непонятно».
 
Напомним, капремонт Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре проведут в 
24 декабря 2016, 05:38
Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из регионального бюджета. Конкурс на определение подрядчика будет проведен в начале года, работы стартуют с наступлением дорожного сезона, по предварительным прогнозам - в апреле.
Напомним, 

13 декабря 2016, 05:47
В блогах: о самарской электричке, которая опоздала на 40 минут

В блогах: о самарской электричке, которая опоздала на 40 минут

Блогер Наталья Козловская пожаловалась на полный бардак с самарскими электричками. "В эту субботу мы пытались уехать с ж/д станции 176-й километр в сторону Тольятти. Станция не оборудована ничем, кроме жестяного навеса, ни света, ни туалета, ничего такого... Прождали электричку 
18 октября 2016, 11:10
В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября

В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября

С 19 сентября 2016 года Самарская пригородная пассажирская компания отменяет летнюю электричку №6336/6335, которая следует по маршруту Курумоч – Самара, сообщается на сайте СППК. От станции Курумоч электричка отправляется в 18 часов 50 минут, на самарский железнодорожный вокзал по графику 

29 августа 2016, 04:19
Появилось расписание новой электрички из Самары в аэропорт Курумоч

Появилось расписание новой электрички из Самары в аэропорт Курумоч

Этим летом в Самарской области запустят новую электричку в аэропорт Курумоч. Пригородные поезда будут выполнять рейсы из Самары с 2 августа ежедневно. Всего на линии будет шесть станций: Самара – Стахановская – Пятилетка – Средневолжская – Ягодная – Аэропорт Курумоч, 
19 июля 2016, 03:08
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