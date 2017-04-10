|
Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»
Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение …
|
7 апреля 2017, 09:11
|
Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
|
4 апреля 2017, 11:53
|
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей
|
22 марта 2017, 03:21
|
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах
В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
|
21 марта 2017, 03:27
|
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек
|
8 февраля 2017, 03:55
|
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе
|
9 января 2017, 03:52
|
Южный мост в Самаре «встал в пробке» из-за трещины
|
24 декабря 2016, 05:38
|
Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной
|
13 декабря 2016, 05:47
|
В блогах: о самарской электричке, которая опоздала на 40 минут
Блогер Наталья Козловская пожаловалась на полный бардак с самарскими электричками. "В эту субботу мы пытались уехать с ж/д станции 176-й километр в сторону Тольятти. Станция не оборудована ничем, кроме жестяного навеса, ни света, ни туалета, ничего такого... Прождали электричку …
|
18 октября 2016, 11:10
|
В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября
|
29 августа 2016, 04:19
|
Появилось расписание новой электрички из Самары в аэропорт Курумоч
|
19 июля 2016, 03:08