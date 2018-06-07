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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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«Стена чемпионов» откроется в Самаре
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7 июня 2018, 07:31
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре
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6 июня 2018, 10:33
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37
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На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана
В Самаре на площади Куйбышева продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA. В воскресенье, 22 июня, он завершится трансляцией на 50-метровом экране игры сборных России и Бельгии. К этому событию сюрприз для всех любителей футбола готовит Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением …
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21 июня 2014, 10:30
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В Самаре завершился фестиваль болельщиков FIFA
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23 июня 2014, 01:55