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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
«Стена чемпионов» откроется в Самаре

«Стена чемпионов» откроется в Самаре

Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары 

7 июня 2018, 07:31
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Посетители Фестиваля болельщиков в Самаре смогут оставлять свои вещи в камерах хранения. Их установят по периметру площади Куйбышева, на которой и развернется мероприятие. Как сообщают организаторы, всего будет доступно более 200 ячеек. Камеры хранения появятся в следующих точках:

Gate 1 – 

6 июня 2018, 10:33
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

В Самаре на площади Куйбышева продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA. В воскресенье, 22 июня, он завершится трансляцией на 50-метровом экране игры сборных России и Бельгии. К этому событию сюрприз для всех любителей футбола готовит Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением 

21 июня 2014, 10:30
В Самаре завершился фестиваль болельщиков FIFA

В Самаре завершился фестиваль болельщиков FIFA

Cборная России с минимальным счетом 0:1 уступила команде Бельгии в рамках группового турнира чемпионата мира по футболу. Тем не менее, шансы на продолжение борьбы есть - нужно переиграть Алжир. С надеждой на лучшее за игрой российских футболистов накануне, 22 июня, 

23 июня 2014, 01:55
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