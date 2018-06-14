У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.

Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным …