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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

В Самаре в день открытия ЧМ-2018 по футболу группа «ДДТ» презентовала песню о футболе. Концерт состоялся на площади Куйбышева, где 14 июня стартовал фестиваль болельщиков. Напомним, фанфест в Самаре пройдет с 14 июня по 15 июля, одновременно с ЧМ-2018. «Самара 
15 июня 2018, 09:43
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 

14 июня 2018, 10:14
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую 
9 июня 2018, 04:01
Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.

Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным 

7 июня 2018, 03:06
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Уже завтра, 6 декабря, группа «ДДТ» выступит в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука».

В новую концертную программу входят избранные песни с разных альбомов группы — с момента её основания и до наших дней. Выступление будет сопровождаться визуальными 
5 декабря 2017, 02:03
Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

6 декабря группа «ДДТ» выступит в Самаре в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука». 
20 сентября 2017, 06:00
Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Американские ученые установили, что за последние 50 лет популяция комаров в США выросла в 10 раз, а количество видов - в 2-4 раза. Причина этого явления заключается в отказе от применения известного инсектицида ДДТ. Ранее препарат активно использовался в борьбе с 

7 декабря 2016, 10:33
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