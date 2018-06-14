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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре
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15 июня 2018, 09:43
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Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары
Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг …
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14 июня 2018, 11:10
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Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 10:14
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«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч
Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую …
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9 июня 2018, 04:01
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Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»
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7 июня 2018, 03:06
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Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
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7 июня 2018, 09:39
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Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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5 декабря 2017, 02:03
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Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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20 сентября 2017, 06:00
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Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров
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7 декабря 2016, 10:33