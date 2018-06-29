В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов – большой вместимости на 104 человека, и средней вместимости – на 72 места, с заездом на улицу Батайская, отметили в пресс-службе мэрии.
Время отправления утренних рейсов от Красной Глинки – 05:55, 06:11, 06:23, 06:37, 06:51, 07:05, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:34, 08:48, 09:04.
Отправление вечерних рейсов от станции метро «Кировская» – 16:09, 16:19, 16:28, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:49, 17:53, 18:36, 19:19, 20:02, 20:45.
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