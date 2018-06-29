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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

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Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График 
18 июня 2018, 11:38
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
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