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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.

Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль 
17 апреля 2017, 03:28
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть 
12 апреля 2017, 11:22
«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

В Самаре на финишную прямую выходит судебное рассмотрение уголовного дела об избиении хирурга больницы имени Семашко. Как уже сообщала «ТЕРРА», в октябре прошлого года муж одной из пациенток сломал врачу ребро и руку.

«Начали унижать медсестру. Я сделал им 
11 апреля 2017, 12:26
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