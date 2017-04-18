|
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
|
18 апреля 2017, 12:36
|
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео
В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.
Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль …
|
17 апреля 2017, 03:28
|
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
|
17 апреля 2017, 12:27
|
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
|
17 апреля 2017, 10:44
|
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
|
17 апреля 2017, 07:02
|
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
|
16 апреля 2017, 01:56
|
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
|
16 апреля 2017, 12:13
|
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
|
15 апреля 2017, 03:33
|
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
|
12 апреля 2017, 01:58
|
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы
Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть …
|
12 апреля 2017, 11:22
|
«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео
|
11 апреля 2017, 12:26