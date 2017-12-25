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В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 …
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25 декабря 2017, 02:33
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На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
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25 декабря 2017, 02:14
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
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25 декабря 2017, 10:21
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
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22 декабря 2017, 02:06
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В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы
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22 декабря 2017, 01:30
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Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
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21 декабря 2017, 03:30
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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой
В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила …
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20 декабря 2017, 03:07
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
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12 декабря 2017, 05:07
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город
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30 ноября 2017, 02:31