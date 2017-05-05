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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео. 

У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты 
25 апреля 2017, 04:06
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.

«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.

«Светофор не 

19 апреля 2017, 09:23
В блогах: о пробке на Южном шоссе

В блогах: о пробке на Южном шоссе

Блогера kurdoff заинтересовал вопрос, "откуда едут люди"? "Уже который раз обращаю внимание на вечернюю пробку на Южном шоссе. Если раньше все дружно стояли по направлению из города, то теперь, наоборот, стоят навстречу. Я теряюсь в догадках. То ли это 
14 октября 2016, 09:40
В блогах: смертельное ДТП на Южном шоссе

В блогах: смертельное ДТП на Южном шоссе

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня около 7 утра на Южном шоссе сразу после Яицкого столкнулись 6 автомобилей. Предполагаемый виновник аварии - водитель грузового «МАЗа», он ехал в сторону Самары. Вблизи пешеходного перехода 
21 июля 2016, 06:32
Под Самарой в массовом ДТП на Южном шоссе погиб человек

Под Самарой в массовом ДТП на Южном шоссе погиб человек

Сегодня, 21 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. На Южном шоссе в Волжском районе столкнулись 6 автомобилей. Полиция получила информацию о ДТП в 7 часов 15 минут.

Предполагаемый виновник аварии – 61-летний водитель грузового «МАЗа». Он ехал в сторону 
21 июля 2016, 11:12
В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

На Южном шоссе напротив ТК «Амбар» посадят деревья и кустарники. На магистрали запланировано благоустройство разделительной полосы. Речь идет об участке от поста ДПС до слияния дороги по направлению к Уральскому шоссе.

Информация о тендере на саженцы размещена на официальном 
23 июня 2016, 10:23
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