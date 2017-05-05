|
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»
|
4 мая 2017, 04:34
|
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
|
3 мая 2017, 11:00
|
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
|
28 апреля 2017, 02:20
|
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
|
26 апреля 2017, 05:56
|
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
|
25 апреля 2017, 04:06
|
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту
|
24 апреля 2017, 09:58
|
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
|
23 апреля 2017, 06:40
|
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало
Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.
«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.
«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.
«Светофор не …
|
19 апреля 2017, 09:23
|
В блогах: о пробке на Южном шоссе
Блогера kurdoff заинтересовал вопрос, "откуда едут люди"? "Уже который раз обращаю внимание на вечернюю пробку на Южном шоссе. Если раньше все дружно стояли по направлению из города, то теперь, наоборот, стоят навстречу. Я теряюсь в догадках. То ли это …
|
14 октября 2016, 09:40
|
В блогах: смертельное ДТП на Южном шоссе
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня около 7 утра на Южном шоссе сразу после Яицкого столкнулись 6 автомобилей. Предполагаемый виновник аварии - водитель грузового «МАЗа», он ехал в сторону Самары. Вблизи пешеходного перехода …
|
21 июля 2016, 06:32
|
Под Самарой в массовом ДТП на Южном шоссе погиб человек
|
21 июля 2016, 11:12
|
В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев
|
23 июня 2016, 10:23