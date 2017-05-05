Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем» Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого …