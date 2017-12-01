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На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола
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1 декабря 2017, 10:48
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Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре
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22 ноября 2017, 02:21
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В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых
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22 ноября 2017, 10:53
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Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары
В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой …
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21 ноября 2017, 10:12
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В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»
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20 ноября 2017, 10:53
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Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской
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20 ноября 2017, 10:06
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В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки
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17 ноября 2017, 11:09
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Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти
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15 ноября 2017, 04:42