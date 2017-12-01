На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола В Самаре строители на стадионе для ЧМ-2018 завершили монтаж металлоконструкций одного из козырьков купола. Уже начались работы по сборке второго козырька. Монтажные работы ведутся на секторах А и C. Все должно быть завершено 5 декабря. На стадионе «Самара Арена» продолжается …