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Материалы по теме:

На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола

На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола

В Самаре строители на стадионе для ЧМ-2018 завершили монтаж металлоконструкций одного из козырьков купола. Уже начались работы по сборке второго козырька. Монтажные работы ведутся на секторах А и C. Все должно быть завершено 5 декабря. На стадионе «Самара Арена» продолжается 

1 декабря 2017, 10:48
Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре. Здание находится на первой линии прямо у магистрали, на участке между улицами Ташкентской и Георгия Димитрова, это территория Кировского района. Работы начались в марте 2017 года, и 

22 ноября 2017, 02:21
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой 
21 ноября 2017, 10:12
В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

В понедельник, 20 ноября, в Самаре в Ленинском районе произошел пожар в старом доме. Проводилась эвакуация.

Сообщение о ЧП на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской поступило в МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь охватили жилой дом, надворные постройки 
20 ноября 2017, 10:06
В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В четверг, 16 ноября, в Самаре в Промышленном районе произошел пожар в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:30. Возгорание произошло в квартире жилого здания на девятом этаже. Вспыхнули домашние вещи на площади 10 квадратных 

17 ноября 2017, 11:09
Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло 

15 ноября 2017, 04:42
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